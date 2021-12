La definizione e la soluzione di: Strappato a fatica, come certi si. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOSPIRATO

Significato/Curiosità : Strappato a fatica, come certi si

Publio Clodio Pulcro (categoria Morti nel 52 a.C.) definitivo ammutinamento, che permise a Mitridate e Tigrane di riconquistare le terre che Lucullo aveva loro Strappato. La figura di Lucullo stava già subendo ...

