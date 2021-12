La definizione e la soluzione di: Strada denominata SS, di importanza nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATALE

Significato/Curiosità : Strada denominata SS, di importanza nazionale

Classificazioni delle strade in Italia di tutte le strade non classificate come autostrade, sono: Strada statale (SS): Le strade statali sono gestite dallo Stato tramite l'ANAS. Strada regionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

