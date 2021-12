La definizione e la soluzione di: Lo stato con il cantone Ticino e quello San Gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVIZZERA

Significato/Curiosità : Lo stato con il cantone Ticino e quello San Gallo

cantone Ticino Il cantone Ticino (in dialetto ticinese e comasco Tesìn, Tasìn o Tisìn; in tedesco, francese e romancio Tessin), ufficialmente Repubblica e cantone Ticino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con stato; cantone; ticino; quello; gallo; È stato un talk show su Rai 3 di Giovanni Floris; Lo stato americano con Portland; È stato accolto come lavoratore dipendente; Lula ne è stato il Presidente dal 2003 al 2011; cantone elvetico; Il cantone di Teli; Si può gustare “alla cantone se”; Il cantone svizzero ai piedi del monte Chaumont; Latticino fluido venduto in vasetti; Vi sbocca il ticino ; La capitale del Canton ticino ; Il San da cui nasce il ticino ; quello del rigore è a 11 metri dalla porta; C è quello di Venezia in un opera di Shakespeare; quello solare produce energia; quello del quadrato è all incrocio delle diagonali; Un gallo di montagna; Un pappagallo sudamericano dalle penne coloratissime; Il José pappagallo disneyano; Località siciliana con l area marina di Capo gallo ; Cerca nelle Definizioni