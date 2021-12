La definizione e la soluzione di: È stato accolto come lavoratore dipendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASSUNTO

Significato/Curiosità : e stato accolto come lavoratore dipendente

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (reindirizzamento da Confederazione Generale Italiana Lavoratori) Tutela processuale dei diritti del lavoratore Libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e di rappresentanza degli interessi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con stato; accolto; come; lavoratore; dipendente; Lo stato americano con Portland; Lula ne è stato il Presidente dal 2003 al 2011; stato dell Africa dell est tra Etiopia e Somalia; stato di provenienza dei Twins del baseball MLB; Lo è un raccolto pressoché nullo; Come un ricorso o un appello non accolto ; Non pronto per essere raccolto ; accolto nuovamente dopo un'esclusione; come un trono... abbandonato; Utili a suonare bene, come sono certe d; Siciliani come Carmen Consoli e Rosario Fiorello; Cantante terribile: stonato come una __; Un lavoratore dei campi; Un infaticabile lavoratore ; lavoratore edile; lavoratore salariato; Quella esterna non è dipendente ; Quella fiscale accerta la malattia di un dipendente ; Emirato arabo divenuto indipendente nel 1961; dipendente privato o pubblico; Cerca nelle Definizioni