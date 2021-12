La definizione e la soluzione di: __ Stanley, banca d affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MORGAN

Significato/Curiosità : __ Stanley, banca d affari

Mario Draghi (categoria Governatori della banca d'Italia) ha come professore, fra gli altri, Stanley Fischer, futuro governatore della Bank of Israel. Nel 1977 consegue il PhD con la tesi intitolata "Essays on ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

