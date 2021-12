La definizione e la soluzione di: Spazi lunghi da cui si accede alle stanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORRIDOI

Significato/Curiosità : Spazi lunghi da cui si accede alle stanze

Buckingham Palace (categoria P88 letta da Wikidata) residenza reale ufficiale. Mentre le stanze di rappresentanza erano una festa di oro e di colori, le altre stanze erano meno lussuose. I caminetti facevano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con spazi; lunghi; accede; alle; stanze; spazi o tra due file di letti; Lasciano poco spazi o ai propri collaboratori; Minimo spazi o tra due corpi; Lo spazi o tra due luoghi; Periodi lunghi cento anni; Ha tre lunghi denti; Li hanno lunghi le giraffe; lunghi e morbidi riccioli ai capelli; Consente di accede re dove è proibito; accede re; Vi si accede dall abbaino; Per accede rvi bisogna essere connessi; Un rosso... alle pendici del Vesuvio; Che risponde alle esigenze di onore e dignità; Colpo da biliardo con cui si colpiscono due palle ; Ciclista adatto alle gare contro il tempo ing; Si beve nelle liete circostanze ; Corre su lunghe distanze ; Unità di misura delle distanze astronomiche; Alterati per l effetto di sostanze stupefacenti; Cerca nelle Definizioni