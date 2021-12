La definizione e la soluzione di: Sottolineare meriti e qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VANTARE

Significato/Curiosità : Sottolineare meriti e qualita

Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale» (legge 18 dicembre 1952, n. 2389) al 29 ottobre 1965 ad oggi: Stella al merito del lavoro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con sottolineare; meriti; qualità; Si dice per sottolineare I'utilità di rinnovare una raccomandazione; Decantare i meriti ; Eccessivo vanto di sé e di meriti che non si possiedono; Superiore per qualità e meriti ; I docenti universitari non ordinari né emeriti ; qualità di ciò che manca di regolarità; Le belle qualità di una persona; La qualità di chi agisce al momento opportuno; qualità che caratterizza gli adesivi; Cerca nelle Definizioni