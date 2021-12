La definizione e la soluzione di: Sotto la suola delle scarpe da calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : TACCHETTI

Significato/Curiosità : Sotto la suola delle scarpe da calcio

Equipaggiamento calcistico (reindirizzamento da Equipaggiamento del calcio) di cotone spesso, pantaloni alla zuava e pesanti scarpe di pelle rigida. Nel ventesimo secolo le scarpe (o scarpini) sono diventate più leggere e più morbide ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

