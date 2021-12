La definizione e la soluzione di: Sostanza molle contenuta nella spina dorsale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIDOLLO

Significato/Curiosità : Sostanza molle contenuta nella spina dorsale

Papilla linguale lingua e anche in altre parti della bocca, come l'epiglottide e il palato molle. Sono generalmente considerati cinque gusti primari: acido, dolce, salato

