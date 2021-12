La definizione e la soluzione di: Lo sono piselli, fave, fagioli e ceci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEGUMI

Significato/Curiosità : Lo sono piselli, fave, fagioli e ceci

Pisum sativum (reindirizzamento da Piselli) secchi. I piselli secchi (12% di umidità) sono dei farinacei, comparabili ad altre leguminose (fagioli secchi, lenticchie, fave secche, ceci) e ai cereali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

