La definizione e la soluzione di: Lo sono i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INVERNALI

Significato/Curiosità : Lo sono i mesi di dicembre, gennaio e febbraio

2007 (reindirizzamento da febbraio 2007) 25 febbraio: cerimonia di consegna dei premi Oscar 21 marzo: Capodanno bahá'í (Naw Ruz) 25 maggio: conclusione del IV centenario della morte di santa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

