La definizione e la soluzione di: Lo sono animali come pecore, mucche e cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERBIVORI

Significato/Curiosità : Lo sono animali come pecore, mucche e cavalli

Domesticazione (reindirizzamento da animali domestici) gli zoo e i giardini botanici talvolta esibiscono animali e piante addomesticati o rinselvatichiti come dromedari, dingo, cavalli mustang, e alcune orchidee ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; animali; come; pecore; mucche; cavalli; Così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava; sono così detti nel calcio i milanisti; Possono essere dalla punta arrotondata; L Alex che canta Mi piaci e Oggi sono io; Sonno invernale di alcuni animali ; Pullulare, di gente o animali ; animali come mufloni e pecore; Gli animali come le meduse; Muoversi come una massa di insetti volanti; Tirato a sorte... come un dente; Un felino come Bagheera de Il libro della giungla; come i teatri... sold out; Animali come mufloni e pecore ; Perse come le pecore lle; Cerca la pecore lla smarrita; Maschio tra le pecore | Venerdì 26 novembre 2021; mucche olandesi; Branchi di mucche ; mucche e giovenche; Prelevare il latte dalle mucche ; Appassionato di corse di cavalli ; Cibo per cavalli ; I... cavalli dei Lapponi; cavalli rossicci; Cerca nelle Definizioni