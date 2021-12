La definizione e la soluzione di: Soffiano dall Africa all America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALISEI

Significato/Curiosità : Soffiano dall Africa all America

Oceano Atlantico intercorrente fra Africa e America del nord e che ebbe l'effetto di dividere le terre dell'emisfero settentrionale dall'Africa e dall'America del sud. Da allora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

