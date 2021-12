La definizione e la soluzione di: In slang, l ottundimento dato dalle droghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FATTANZA

Altre definizioni con slang; ottundimento; dato; dalle; droghe; Gergo particolare . slang ; Lo è lo slang ; Stato patologico di ottundimento mentale; Importante gruppo assicurativo fondato a Trieste; Lo è un angolo arrotondato e non spigoloso; Quella Giovane fu un partito fondato da G.Mazzini; L Eugenio fondato re del quotidiano La Repubblica; Strappato dalle mani durante un furto; Dietro la lingua, proteggono dalle infezioni; Un film di Pupi Avati: La casa dalle __ che ridono; Cade dalle ... nuvole; Dosaggio eccessivo di farmaci o droghe ; Articoli delle droghe rie; Cerca nelle Definizioni