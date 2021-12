La definizione e la soluzione di: Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBULANZA

Significato/Curiosità : Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico

Altre definizioni con sfreccia; traffico; dare; soccorso; medico; Un'auto che sfreccia ; sfreccia in cielo; sfreccia velocissimo; sfreccia lungo bianchi pendìi; Controlla il traffico stradale urbano; Indica una zona a traffico limitato; ZTL senza traffico ; Una scritta che rallenta il traffico ; Nel loro paese Pinocchio può non andare a scuola; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Grido dei marinai per sincronizzarsi e dare ritmo; Serve a riscaldare il pancarré; Svolge servizi di soccorso stradale; Chi lo lancia chiede soccorso ; Richiesta di soccorso ; __ attrezzi: arriva in soccorso degli automobilisti; Il medico legale che battibecca con Montavano; L indizio che il medico valuta; Il medico che introdusse la vaccinazione; Non consultano il medico ; Cerca nelle Definizioni