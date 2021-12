La definizione e la soluzione di: Senno, giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUONSENSO

Significato/Curiosità : Senno, giudizio

Bias cognitivo (sezione Lo hindsight bias o bias del senno di poi) di bias cognitivo è lo hindsight bias (Bias del senno di poi), che consiste nell'errore del giudizio retrospettivo. Lo hindsight bias è la tendenza delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

