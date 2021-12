La definizione e la soluzione di: La sede del Ministero degli Affari Esteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FARNESINA

Significato/Curiosità : La sede del Ministero degli Affari Esteri

sede del Ministero degli Affari Esteri russo La sede del Ministero degli Affari Esteri russo (in russo: ?????? ???????????? ??????????? ??? ???????) è uno dei sette grattacieli moscoviti progettati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

