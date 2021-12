La definizione e la soluzione di: Scivolare lungo una guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCORRERE

Significato/Curiosità : Scivolare lungo una guida

Slide guitar (letteralmente sia: «scivolo» che «Scivolare») si riferisce al fatto che tale strumento va fatto Scivolare lungo le corde, tenendolo costantemente a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

