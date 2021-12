La definizione e la soluzione di: Vi scendono i manifestanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIAZZA

Significato/Curiosità : Vi scendono i manifestanti

Rivolta yemenita riprese, sui manifestanti, il 22 febbraio un migliaio di studenti dirigendosi verso una piazza dove in mattinata si erano radunati i manifestanti del Congresso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con scendono; manifestanti; Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello; scendono in campo nelle partite di pallavolo; scendono tra i pali; Fermata di mezzo pubblico dove scendono tutti; In quelli bianchi i manifestanti lavorano; Sfilate di manifestanti ;