La definizione e la soluzione di: Sapientone, grillo parlante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLONE

Altre definizioni con sapientone; grillo; parlante; Un sapientone in casa Disney; Un sapientone della disney; Salta come un grillo ; Le estremità del grillo ; Sono .. quelle di Beppe grillo ; C'era quello del grillo ... e de Sade; Famosa statua parlante di Roma; Cambia a seconda dell'accento del parlante ; Era parlante nel libro di Pinocchio; L'altoparlante per le note acute nelle casse acustiche;