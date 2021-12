La definizione e la soluzione di: Ringhiera protettiva sul bordo di un balcone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARAPETTO

Significato/Curiosità : Ringhiera protettiva sul bordo di un balcone

Palazzo Reale (Napoli) (reindirizzamento da Palazzo reale di Napoli) mare, quest'ultimo rimasto incompleto dopo la costruzione di sei campate di balconi. Nel corso di questi lavori gli appartamenti privati vennero spostati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con ringhiera; protettiva; bordo; balcone; Lungo pianerottolo esterno delle case di ringhiera ; È limitato dalla ringhiera ; Serie di colonnine a ringhiera ; Parte orizzontale della ringhiera di una scala; Custodia protettiva per il telefonino; Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico; Creare una barriera protettiva , respingere; Una tipica crema protettiva dell'estate; Il verricello per tirar a bordo l ancora; A bordo c è quella di salvataggio; Imbarcazione può essere entrobordo o fuoribordo ; Cocktail servito col sale sul bordo del bicchiere; Il tipico fiore... da balcone ; Riempie il vaso sul balcone ; La vista che si gode da una finestra o un balcone ; Non si sporge dal balcone ma in commissariato; Cerca nelle Definizioni