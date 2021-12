La definizione e la soluzione di: Rimpiazzo di uno o più ministri in un governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIMPASTO

Significato/Curiosità : Rimpiazzo di uno o piu ministri in un governo

Partito Repubblicano Italiano (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Consiglio dei ministri Giorgio La Malfa, Ministro del bilancio e della programmazione economica governo Craxi I (1983–1986) Oscar Mammì, Ministro senza portafoglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con rimpiazzo; ministri; governo; I ministri di Dio; In politica è sostituzione di parte dei ministri ; L aprono i ministri dimettendosi; Hanno ministri ai vertici; Improvvisi cambi di governo ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Quello legislativo è come una legge del governo ; Si risolve formando il nuovo governo ; Cerca nelle Definizioni