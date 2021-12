La definizione e la soluzione di: Un rigido tessuto di seta d origine persiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAFFETA

Significato/Curiosità : Un rigido tessuto di seta d origine persiana

Tappeto persiano Un tappeto persiano (in lingua persiana: ???? ?????? qali-ye irani), anche noto come tappeto iraniano (??? ?????? farsh, dal significato "stendere"), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

