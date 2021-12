La definizione e la soluzione di: Resto sacro del Tempio di Gerusalemme: Muro del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIANTO

Significato/Curiosità : Resto sacro del Tempio di Gerusalemme: Muro del __

Gerusalemme Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Gerusalemme (disambigua). Gerusalemme (AFI: /?eruza'l?mme/; in ebraico: ???????????????, Yerushalayim ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con resto; sacro; tempio; gerusalemme; muro; Intimazione d arresto ; L arresto dell emorragia; Come le donne che s alzano presto ; È presto ... fuori peso; Il testo sacro con sure e manzil; Scrisse Il bosco sacro ; Sterminio, massacro ; Libro sacro degli Ebrei; Il tempio più famoso dell Acropoli di Atene; Antica città della Sicilia nota per un tempio ; Il tempio londinese del tennis; Il tempio cubico della Mecca; La collina fuori gerusalemme su cui venne crocefisso Gesù; I Crociati la presero prima di gerusalemme ; Altura di gerusalemme ; Il Sancta nel tempio di gerusalemme lat; Riempire un buco nel muro per livellare la parete; Si espandono nel muro grazie a una vite; Appesi al muro , sono pieni di date; Si apre nel muro ; Cerca nelle Definizioni