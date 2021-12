La definizione e la soluzione di: Relativo alle discipline di esercizio fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GINNICO

Sport (reindirizzamento da Disciplina sportiva) l'insieme di attività motorie che impegna — a livello agonistico oppure di esercizio — le capacità psicofisiche dell'atleta, che svolge una disciplina sportiva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

