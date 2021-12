La definizione e la soluzione di: Realtà effettiva e assoluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERITÀ

Significato/Curiosità : Realta effettiva e assoluta

Assoluto esista; la realtà effettiva e assoluta, invece, non può essere creata, determinata dal pensiero logico, perché nasce da una volontà libera e irriducibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

