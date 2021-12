La definizione e la soluzione di: La Raggi eletta sindaco di Roma nel 2016. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIRGINIA

Significato/Curiosità : La Raggi eletta sindaco di Roma nel 2016

Virginia Raggi Virginia Raggi (Roma, 18 luglio 1978) è una politica italiana, sindaca di Roma e della città metropolitana dal 22 giugno 2016 al 21 ottobre 2021. Nata nel 1978 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Il coraggi o che si infonde; Un grido d incoraggi amento; Due lettere di oltraggi o; Una parola di incoraggi amento; L eletta più bella; L eletta più bella; eletta agli onori degli altari; La eletta madre di Petrarca; Accomuna Miss Italia e il sindaco ; Sinonimo di Comune, anche edificio del sindaco ; Walter __, sindaco di Roma dal 2001 al 2008; L insieme di sindaco e assessori di un Comune; Un roma nzo di Salvatore Satta: Il giorno del __; Mobile in cui riporre i roma nzi; Una sala da ballo come il Piper di roma ; Nume domestico roma no; Secondo nome del Carlo Ciampi scomparso nel 2016 ; L Andy tennista vincitore di Wimbledon 2016 ; Località laziale provata dal terremoto del 2016 ; __ City, vincitore della Premier League 2015-2016 ;