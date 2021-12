La definizione e la soluzione di: Quello Vaticano II iniziò nel 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCILIO

Significato/Curiosità : Quello Vaticano II inizio nel 1962

Papa Giovanni Paolo II Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1979. ISBN 88-209-0016-5. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 28 voll., Città del Vaticano, Libreria Editrice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; vaticano; iniziò; 1962; quello siciliano trainato da cavalli è colorato; quello alla risposta si paga al telefono; quello di consolazione lo riceve chi non ha vinto; quello del cavallo viene ferrato; L Osservatore del vaticano ; Comanda in vaticano ; Quella del vaticano è uno Stato; Avere terrore del pontefice e del vaticano ; L imperatore che iniziò la Costruzione del Colosseo; Era preistorica in cui iniziò l agricoltura; L imperatore che iniziò il Colosseo; S'iniziò a guerra finita; Film di Melville con Jean Paul Belmondo del 1962 ; Nato a New Haven il 12 marzo 1962 , è un attore statunitense; Quello Vaticano II si tenne tra il 1962 e il 1965; Premio per scrittori istituito nel 1962 ; Cerca nelle Definizioni