La definizione e la soluzione di: Quello del rigore è a 11 metri dalla porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCHETTO

Significato/Curiosità : Quello del rigore e a 11 metri dalla porta

Campo da calcio (reindirizzamento da Area di rigore) uscire dall'area di rigore, o se usciva dal terreno di gioco senza essere prima uscito dall'area di rigore (es. finendo nella porta di chi ha eseguito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; rigore; metri; dalla; porta; Lo stato con il cantone Ticino e quello San Gallo; C è quello di Venezia in un opera di Shakespeare; quello solare produce energia; quello del quadrato è all incrocio delle diagonali; Il rigore disciplinare; Così è detta la sequenza dei calci di rigore ; Il calcio di rigore inglese; Durezza, rigore ; Figura geometri ca da avere sempre in auto; Punto craniometri co tra le arcate sopracciliari; Versi della metri ca; Gareggia sugli 800 e sui 500 metri ; Un tremolio dal freddo o dalla paura; Ce l ha dalla parte del manico chi è in vantaggio; Come quartieri... dalla cattiva reputazione; Studente temporaneamente allontanato dalla scuola; Così è un comporta mento sanzionabile dall arbitro; Sistema di cabine che porta gli sciatori in quota; Un importa nte arteria; Un importa nte componente dell aria; Cerca nelle Definizioni