La definizione e la soluzione di: Quello alla risposta si paga al telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCATTO

Significato/Curiosità : Quello alla risposta si paga al telefono

Antonio Meucci (sezione La paternità del telefono) di brevetto per il telefono elettrico da egli sviluppato. Appena venne a conoscenza che Bell aveva ottenuto il brevetto del telefono, Antonio Meucci reclamò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

