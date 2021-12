La definizione e la soluzione di: C è quella degli scacchi in una nota serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGINA

Significato/Curiosità : C e quella degli scacchi in una nota serie TV

C'era una volta (serie televisiva) C'era una volta (Once Upon a Time) è una serie televisiva statunitense di genere fantasy mandata in onda sulla ABC dal 2011 al 2018. La serie prende in prestito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con quella; degli; scacchi; nota; serie; In quella Franca c è Besançon; quella Europea è formata da 27 stati; quella delle entrate non è immobiliare; quella senile è un deterioramento delle facoltà; Antenati orientali degli spaghetti ing; Bicicletta per antonomasia degli anni 60; L organo legislativo federale degli Stati Uniti; La sede del Ministero degli Affari Esteri; Si muove a elle sulla scacchi era; Negli scacchi ammattisce; Gare fra scacchi sti; Occupa un angolo nello schieramento degli scacchi ; Alpe __, nota montagna in Val di Fiemme; Seme o granello di cereali nota marca per bambini; __ Umbra: è nota per le acque; nota rivista di gossip: __ 2000; Il Woody della serie TV True Detective; È di polizia in una serie TV con Isabella Ferrari; La Ryder della serie TV Stranger things; Poco serie , scherzose; Cerca nelle Definizioni