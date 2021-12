La definizione e la soluzione di: Quantità di biscotti cotti sullo stesso supporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFORNATA

Significato/Curiosità : Quantita di biscotti cotti sullo stesso supporto

Crudismo (sezione Tipologie di diete crudiste) pane e biscotti) potrebbero richiedere la disidratazione. Questo processo, che produce cibi crudi con il sapore e la consistenza di quelli cotti, è lungo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

