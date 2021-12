La definizione e la soluzione di: Quando è fatto, il sole è alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIORNO

Significato/Curiosità : Quando e fatto, il sole e alto

sole Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). Il sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con quando; fatto; sole; alto; quando sorge regna l incertezza; È over quando è finito; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; quando si rompe, si ingessa; La sua capitale di fatto è Ramallah; fatto per scherzo, in allegria; Un sosia fatto a pennello; Olfatto ; Isole al largo della Scozia occidentale; Le isole del Pacifico con i fringuelli di Darwin; Il momento in cui il sole se ne va; Isole pugliesi; alto titolo inglese; Simbolo chimico del cobalto ; Tipo di salto in alto ; Sono pari nel salto ; Cerca nelle Definizioni