La definizione e la soluzione di: Qualcuno per le vacanze la preferisce al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONTAGNA

Significato/Curiosità : Qualcuno per le vacanze la preferisce al mare

Altre definizioni con qualcuno; vacanze; preferisce; mare; Aver pietà di qualcuno ; Discorso in lode di qualcuno ; Scrivere un dossier approfondito su qualcuno ; Seguire in incognito qualcuno ; Le vacanze estive; Vi si trascorrono le vacanze in campagna; Insieme di appartamenti per le vacanze fra; Fa le vacanze a bordo; Come i pezzi che il collezionista preferisce ; Mangiando il pollo, c è chi lo preferisce alla coscia; Si preferisce al fumo; C’è chi li preferisce ai CD; Luogo in cui si vendono i prodotti del mare ; Pesce di mare con di aculei velenosi sul dorso; Il biblico serpente di mare ; Piante tropicali che radicano nell acqua del mare ; Cerca nelle Definizioni