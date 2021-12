La definizione e la soluzione di: Può essere honoris causa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAUREA

Significato/Curiosità : Puo essere honoris causa

Laurea honoris causa materia di laurea, nel corso della propria vita. Un ateneo può anche conferire una laurea honoris causa per onorare la memoria di uno studente defunto che aveva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

