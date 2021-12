La definizione e la soluzione di: La promessa di arrecare un danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINACCIA

Significato/Curiosità : La promessa di arrecare un danno

Guerra del Libano (2006) (reindirizzamento da Operazione Cambiamento di Direzione) "Operazione promessa fedele" ("Al Waad Al Sadeq" Truthful Promise ) dopo la promessa pubblica del leader Hassan Nasrallah, fatta l'anno precedente, di catturare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con promessa; arrecare; danno; Danneggiata, compromessa ; La promessa degli innamorati; Una promessa di schiaffi; Una temibile... promessa ; Procurare, arrecare , nel linguaggio del diritto; arrecare un beneficio; In grado di arrecare oltraggio; Tale da arrecare guadagni o vantaggi; Si danno da risolvere; Le parole che danno inizio a Promessi sposi; Aggettivo di una mosca danno sa in agricoltura; danno spettacoli nei teatrini; Cerca nelle Definizioni