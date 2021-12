La definizione e la soluzione di: È presente in sede ma decide di non votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTENUTO

Significato/Curiosità : e presente in sede ma decide di non votare

Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013 (categoria Elezioni in Italia del 2013) che decide di non partecipare alla votazione. La candidatura non viene condivisa neanche dal Movimento 5 Stelle, che continua a votare Rodotà, e dai montiani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con presente; sede; decide; votare; Elemento chimico presente in molti dentifrici; Cortile con loggiato presente in molti conventi; È sempre presente in ogni presepio; Sostanza presente nel fegato; sede va coi suoi cavalieri alla tavola rotonda; L isola sarda sede di un Parco Nazionale; Antica città dell Asia Minore che fii sede di due concili ecumenici; Fu sede di due concili ecumenici 1245 e 1274; La gode chi può decide re; decide di farlo l emigrante; L ha bianca chi può decide re; decide re con una legge; Quello universale permette a tutti di votare ; Lo sono le schede per votare ; Si richiede per viaggiare e votare ; Un gesto per votare ; Cerca nelle Definizioni