Il prelato Angelo Scola lo è emerito di Milano

Soluzione 9 lettere : CARDINALE

Significato/Curiosità : Il prelato Angelo Scola lo e emerito di Milano

Studium Generale Marcianum (reindirizzamento da Facoltà di Diritto Canonico "S. Pio X") Lo Studium Generale Marcianum è il polo accademico del patriarcato di Venezia. Nato per volontà dell'allora cardinale patriarca Angelo Scola, lo Studium ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

