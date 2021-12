La definizione e la soluzione di: Il prefisso che moltiplica per 7. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EPTA

Significato/Curiosità : Il prefisso che moltiplica per 7

Nanometro generale nano- è un prefisso che moltiplica per un fattore 10-9 l'unità di misura a cui è applicato (equivalente a dividere per un miliardo). Il nanometro era ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

