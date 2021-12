La definizione e la soluzione di: Possono opporlo i membri del Consiglio di Sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VETO

Altre definizioni con possono; opporlo; membri; consiglio; sicurezza; possono essere dalla punta arrotondata; possono essere rovinati da maltempo e parassiti; possono essere patinate, rigide o in brossura; Che non si possono misurare; Lo sono i due terzi dei membri del CSM; Ospitano i membri degli ordini mendicanti; I membri iscritti ad una società segreta; Seduta del CSM in cui sono presenti tutti i membri ; Lo è il consiglio non legato al proprio tornaconto; Li chiede chi chiede consiglio ; Non lo è un consiglio dato gratuitamente; Mario __: ex Presidente del consiglio ; __ di sicurezza : si apre se la pressione è troppa; Nascondigli di sicurezza ; Ce quella di sicurezza ; La non sicurezza del posto di lavoro; Cerca nelle Definizioni