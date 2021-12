La definizione e la soluzione di: Posizione eretta e immobile dei soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTENTI

Significato/Curiosità : Posizione eretta e immobile dei soldati

Mine (film 2016) stare in Posizione eretta risulta alquanto difficile, si china in ginocchio per mantenere una Posizione più stabile. Il tempo scorre, e il soldato consuma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con posizione; eretta; immobile; soldati; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa; Fare opposizione ; Una preposizione inglese; Esposizione d arte; Una cameretta del convento; Lo era la vedova in un operetta tedesca; Una sferetta iridescente; Robert compose l'operetta Le campane di Corneville; L immobile noto calciatore; I mutui garantiti da un bene immobile ; immobile per pigrizia; Pigro o immobile ; I soldati di D Annunzio; I soldati ... a piedi; soldati imponenti; La zona in cui i soldati scavano le trincee;