Soluzione 6 lettere : OLIERA

Significato/Curiosità : Si porta in tavola con I insalata

Servizio a tavola Con la locuzione servizio a tavola si designa la struttura di un pasto, vale a dire l'ordine delle portate, la maniera di servirle, la loro disposizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Sedeva coi suoi cavalieri alla tavola rotonda; Sono molti quelli che lo aspettano... a tavola ; tavola di legno; Si maneggiano a tavola ; Serve per tenere insieme l insalata russa; Si porta... con l insalata ; Funghi in insalata ; Un terreno a insalata ;