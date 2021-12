La definizione e la soluzione di: Pietre preziose di color giallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOPAZI

Significato/Curiosità : Pietre preziose di color giallo

Gemma (mineralogia) (reindirizzamento da Pietre preziose) sono di origine animale, così come l'ambra e il giaietto, che sono di origine vegetale. Benché sia ancora comunemente usato, il termine Pietre preziose ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

pietre commemorative; Lancia pietre a distanza; pietre per acciottolati; pietre e rocce affioranti dal mare; Si intende di pietre preziose ; Pietre preziose dai colori cangianti; Ce ne sono di preziose ; La tecnica per fissare le pietre preziose agli anelli; Il rosso color e primario; Il color e del Torino calcio; Il color e del cielo nuvoloso; color ata... come una candela; Tendenti al giallo gnolo; Frutto tropicale giallo gnolo; Fiore giallo -verdognolo; Un ortaggio giallo , rosso o verde;