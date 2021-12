La definizione e la soluzione di: Si piantano nella terra per tendere un tirante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PICCHETTI

Significato/Curiosità : Si piantano nella terra per tendere un tirante

Altre definizioni con piantano; nella; terra; tendere; tirante; Si piantano sulle tombe; Globi che si piantano ; Si donano e si trapiantano ; Si piantano anche nel muro; Tratto di strada scavato nella montagna; nella saga di Rocky, la protagonista femminile; Aromi naturali come zafferano e cannella ; Sostanza molle contenuta nella spina dorsale; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra ; È come atterra re, ma su uno specchio d acqua; Sostengono gli alberi in terra e li nutrono; Fase di partenza in cui l aereo si stacca da terra ; Attendere qualcosa di improbabile modo di dire; Fraintendere , prendere un abbaglio; Pretendere | Venerdì 26 novembre 2021; Intendere il significato; Un tirante di bordo; Cerca nelle Definizioni