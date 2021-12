La definizione e la soluzione di: Pianificazione utile a portare a termine un lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROGETTO

Significato/Curiosità : Pianificazione utile a portare a termine un lavoro

Work breakdown structure WBS include un carattere di sottolineatura ("_") al termine del nome per identificare gli elementi terminali. Si tratta di un sistema utile poiché le attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

