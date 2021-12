La definizione e la soluzione di: Pezzo rimanente di una candela consumata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOZZICONE

Significato/Curiosità : Pezzo rimanente di una candela consumata

Ceppo di Natale porvi sopra delle monete recitando una preghiera in nome della Trinità. In seguito, si beveva a volontà e il vino rimanente veniva gettato dal capofamiglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con pezzo; rimanente; candela; consumata; pezzo di stoffa usato per pulire; pezzo del mobilio; Un... pezzo d osso; Un pezzo ... di toast; rimanente ; rimanente , residuo; Come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela ; Colorata... come una candela ; Una candela profumata; candela bro triangolare da quindici candele; Va consumata ... leggera | Venerdì 26 novembre 2021; Così va consumata la vendetta secondo un detto; Pianta bianca croccante consumata cruda o cotta; consumata dall'uso; Cerca nelle Definizioni