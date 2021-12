La definizione e la soluzione di: Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREATORE

Significato/Curiosità : Per la Bibbia Dio lo e del cielo e della terra

Simbolismo numerico nella Bibbia temporali o di Dio stesso. La Bibbia usa moltissimo i numeri, oltre che per la quantità che indicano, anche in un senso simbolico. I libri della Bibbia di tipo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

