La definizione e la soluzione di: Pedala per sport o per passione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CICLISTA

Significato/Curiosità : Pedala per sport o per passione

Michael Schumacher (categoria Voci con un dubbio sulla qualità - sport) d'oro per gli sport motoristici della FIA nel 2006 Intitolazione della "S Schumacher" sul circuito del Nürburgring nel 2007 Ambasciatore svizzero per gli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con pedala; sport; passione; Gareggia pedala ndo; La ginnastica che si fa in piscina, pedala ndo; Così è la pedala ta di certe bici elettriche; Nelle bici elettriche la pedala ta è così; Doppia curva a S nei circuiti sport ivi fra; Attività sport iva canina di salti e slalom ing; Telecronista sport ivo friulano della Rai: Bruno __; Uno sport ello nel pavimento o nel solaio; Che suscita compassione ; passione , venerazione; Film del 1979 di Peter Yates sulla passione per il ciclismo; La passione di Raffaello e Caravaggio; Cerca nelle Definizioni