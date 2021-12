La definizione e la soluzione di: Patti __, amicizia lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIARI

Significato/Curiosità : Patti __, amicizia lunga

Patti Lateranensi I Patti Lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 contenenti un trattato, una convenzione, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

