La definizione e la soluzione di: Participio passato di frangere usato in matematica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRATTO

Significato/Curiosità : Participio passato di frangere usato in matematica

